Ушедший из России H&M вернется в Белоруссию Ушедший из России H&M вернется в Белоруссию и сохранит бизнес в Казахстане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шведский ритейлер одежды Hennes&Mauritz (H&M), объявивший об окончательном уходе с российского рынка, отказался ликвидировать офис, отвечающий за развитие бизнеса в России, Белоруссии и Казахстане, пишет Inc. со ссылкой на представителей компании. Сообщается, что три закрытые точки в Минске и Гродно в ближайшее время возобновят работу, а все семь магазинов в Казахстане продолжат функционировать без изменений.

Мы продолжим наш бизнес в Казахстане и будем наблюдать, как лучше выстроить процессы на рынке после остановки бизнеса в России. Мы также временно откроем наши три магазина в Белоруссии и будем следить за развитием ситуации, — сообщил изданию представитель компании.

При этом в H&M не ответили, планирует ли компания вернуться на российский рынок после завершения спецоперации на Украине и в случае улучшения геополитической обстановки. ​

1 августа H&M откроет свои магазины в России для проведения финальной распродажи. Генеральный директор ретейлера Хелена Хельмерссон заявила, что в компании считают невозможным продолжение деятельности в РФ в текущих условиях. H&M приостановила продажи на территории России 2 марта. Причиной стала ситуация на Украине.