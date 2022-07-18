В H&M назвали дату финальной распродажи H&M откроет распродажу 1 августа перед закрытием бизнеса в России

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Шведская сеть торговли одеждой H&M откроет свои магазины для проведения финальной распродажи 1 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании. В H&M приняли решение об окончательном закрытии бизнеса в России.

H&M, объявившая об уходе из России, с 1 августа откроет магазины для проведения распродаж, — говорится в сообщении.

О финальной распродаже стало известно 18 июля. Генеральный директор ретейлера Хелена Хельмерссон заявила, что в компании считают невозможным продолжение деятельности в РФ в текущих условиях. H&M приостановила продажи на территории России 2 марта. Причиной стала ситуация на Украине.