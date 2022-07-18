Н&M устроит распродажу перед уходом из России

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Розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) в рамках сворачивания бизнеса в России планирует на время возобновить работу магазинов для распродаж. Генеральный директор ритейлера Хелена Хельмерссон заявила, что в компании считают невозможным продолжение деятельности в РФ в текущих условиях. В беседе с NEWS.ru представители службы поддержки покупателей компании в России не подтвердили информацию об открытии магазинов для распродажи.

H&M Group приостановила все продажи в России. Учитывая текущие операционные проблемы и непредсказуемое будущее, сегодня компания объявляет, что решила начать процесс сворачивания бизнеса в стране, — говорится в заявлении компании.

H&M приостановила продажи на территории России 2 марта. Причиной стала ситуация на Украине.

Также стало известно, что правительство России разрешит владельцам торговых центров досрочно расторгать договоры аренды с компаниями из «недружественных стран». Инициативу поддержали, поскольку арендодатели терпят серьёзные убытки из-за магазинов, не освободивших помещения после приостановки деятельности в России и не платящих по счетам.