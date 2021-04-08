Украинский экс-миллиардер выставил на продажу свои яхты

https://static.news.ru/photo/f5fc281c-986b-11eb-85b5-96000091f725_660.jpg Фото: moranyachts.com

Украинский бизнесмен и владелец одного из самых крупных в стране агрохолдингов МХП Юрий Косюк, выбывший из мирового списка миллиардеров, решил продать свои яхты.

Речь идёт о двух судах: Ace (85 метров) и Garcon (67 метров). Бизнесмен оценил их в €119 млн и €24 млн соответственно. Обе яхты были построены в 2012 году на немецкой верфи Lurssen. Внешний и внутренний вид более дорогой яхты разрабатывал британский дизайнер Эндрю Винч, создававший интерьеры судов принца Брунея и премьер-министра Катара.

Малую яхту Косюк использовал в качестве вспомогательного судна для парковки вертолёта, доставки необходимых грузов на другую яхту, а также размещения её экипажа на отдых после смены. Покупатель на Garcon уже нашёлся, его имя держится в тайне.

Яхту Асе бизнесмену продать пока не удалось. По мнению специалистов, Косюк сильно завысил её стоимость. Стандартное судно такого размера стоит около €75 млн. С учётом внутренней отделки цена может доходить до €100–110 млн.

Предполагается, что продажа яхт позволит предпринимателю погасить долг перед собственной компанией. Его размер составляет $67,4 млн. Задолженность должна быть погашена до конца 2021 года, сообщает украинская редакция Forbes.

В мировой рейтинг миллиардеров Косюк был включён в 2020 году. Он занял 1851 место с состоянием в $1,1 млрд. В текущем году он выбыл из списка из-за убытков МХП в размере $133 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия заняла пятое место в мире по числу долларовых миллиардеров. Всего в стране насчитывается 117 человек, чьё состояние превышает $1 млрд. Лидирует среди них владелец «Северстали» Алексей Мордашов ($29,1 млрд).