В России будут разрабатываться двигатели для скоростных поездов Компании «Синара» и «Новомет» договорились разработать двигатели для скоростных поездов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские компании «Синара — Транспортные машины» (СТМ, входит в группу «Синара») и «Новомет» (Пермь, портфельная компания «Роснано») договорились заняться совместной разработкой двигателей для скоростных поездов, сообщила пресс-служба «Роснано». При разработке будут использоваться патенты «Новомета», а СТМ будет отвечать за технологическую часть производства.

Стороны договорились о совместном проектировании, испытании, сертификации и серийном производстве тягового комплекта для электротранспорта, в который входят электромотор мощностью 120 кВт, а также системы его управления и охлаждения, — говорится в пресс-релизе.

Ранее представители компании Siemens заявили об уходе с российского рынка из-за событий на Украине и новых санкций Евросоюза против РФ. После этого стало известно, что обслуживать высокоскоростные поезда «Сапсан» и «Ласточка» в соответствии с законодательством впоследствии продолжит РЖД.