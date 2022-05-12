Siemens объявил об уходе из России

Фото shutterstock.com

Немецкий концерн Siemens покинет российский рынок из-за событий на Украине, говорится в сообщении на сайте компании. Концерн уже начал процедуру прекращения производственной и операционной деятельности.

Это было непростым решением, учитывая нашу обязанность заботиться о наших сотрудниках и давние отношения с клиентами, — заявил глава Siemens Роланд Буш.

Он добавил, что компания намерена оказывать гуманитарную помощь коллегам и народу Украины, а также поддерживает международное сообщество в призыве к миру. При этом на деятельность компании в России влияют в том числе международные санкции и потенциальные контрмеры.

Ранее сообщалось, что Siemens приостанавливает поставки и работу своего бизнеса на территории России. В РФ Siemens принадлежит 65% в совместном предприятии с «Силовыми машинами» — «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ). Также компания является партнёром «Энел России» по реализации проектов в сфере возобновляемой энергетики. Помимо этого, у Siemens и группы «Синара» действует совместное предприятие ООО «Уральские локомотивы», которое серийно выпускает грузовые магистральные электровозы и электрички «Ласточка».