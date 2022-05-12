РЖД продолжит обслуживать «Сапсаны» и «Ласточки»

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

После разрыва контрактов Siemens с РЖД, который состоится 13 мая, российский железнодорожный холдинг будет обслуживать высокоскоростные поезда «Сапсан» и «Ласточка» под своим контролем, пишет ТАСС. Это будет происходить в соответствии с законодательством РФ.

Техническое обслуживание поездов «Сапсан» и «Ласточка» будет продолжено в рамках действующего российского законодательства под руководством и контролем холдинга РЖД, — сказано в сообщении.

Ранее представители Siemens заявили об уходе с российского рынка из-за событий на Украине. Концерн уже начал процедуру прекращения производственной и операционной деятельности. Руководство Siemens объяснило решение о расторжении контрактных обязательств с РЖД новыми санкциями Евросоюза против РФ, которые могут сказаться на операционной деятельности компании.

Ранее стало известно, что Siemens приостанавливает поставки и работу своего бизнеса на территории России. В РФ Siemens принадлежит 65% в совместном предприятии с «Силовыми машинами» — «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ).

Также компания является партнёром «Энел России» по реализации проектов в сфере возобновляемой энергетики. Помимо этого, у Siemens и группы «Синара» действует совместное предприятие ООО «Уральские локомотивы», которое серийно выпускает грузовые магистральные электровозы и «Ласточки».