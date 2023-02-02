«Совко Капитал Партнерс» приглашает владельцев облигаций обсудить их выкуп

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Международная компания АО «Совко Капитал Партнерс» информирует о возможности обсудить выкуп облигаций у любых инвесторов, которые владели ими по состоянию на 24 февраля 2022 года и владеют на дату данного сообщения. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в NEWS.ru.

Сообщение касается следующих выпусков облигаций:

- бессрочных облигаций участия в займе на сумму $300 млн под 7,6% (ISIN: XS2393688598);

- бессрочных облигаций участия в займе на сумму $300 млн под 7,75% (ISIN: XS2113968148);

- облигаций участия в займе на сумму $300 млн под 8% сроком погашения в 2030 году (ISIN: XS2010043656);

- облигаций участия в займе на сумму $300 млн под 3,4% сроком погашения в 2025 году (ISIN: XS2291914971).

Отмечается, что все бумаги должны быть выпущены «СовКом Капитал Ди.Эй.Си.» (SovCom Capital D.A.C.), но с ограниченным правом регресса и для финансирования кредита Совкомбанк. Владельцы облигаций могут связаться с банком для обсуждения выкупа до 1 марта 2023 года по адресу [email protected] Любые другие условия приобретения обсуждаются с каждым владельцем облигаций в индивидуальном порядке.

Информируем вас, что данное сообщение является приглашением к обсуждению потенциального приобретения и его условий, не является публичной офертой и не создает никаких обязательств со стороны Общества.