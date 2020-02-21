https://static.news.ru/photo/9bec0816-54d7-11ea-9441-fa163e074e61_660.jpg Игорь Шувалов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Конституцию необходимо внести определение предпринимательства как вида деятельности, который особо ценен для российского общества. С такой инициативой выступил глава ВЭБа Игорь Шувалов.

Необходимо определить, что предпринимательство — это деятельность определённого круга лиц, которые связаны с созданием новой ценности, а производство товаров или сфера услуг — это уже производные от того, что создаётся в обществе — определённая ценность, — заявил Шувалов в ходе пленарного заседания международной конференции «Пробелы в позитивном праве: доктрина и практика».

По его словам, в законодательстве России отсутствует чёткое определение предпринимательства, а это необходимо для взаимоотношений на рынке, передаёт РИА Новости.

Внести изменения в Основной закон страны президент России Владимир Путин предложил 15 января в ходе своего традиционного обращения к Федеральному собранию. Как сообщал NEWS.ru, в тот же день глава государства создал рабочую группу для подготовки конституционных правок, куда вошли политики, предприниматели, журналисты, деятели культуры, науки и спорта — всего более 70 человек. 20 января президент внёс законопроект об изменениях в Конституции на рассмотрение Государственной думы РФ.

Как ранее писал NEWS.ru, рабочая группа по внесению изменений в Основной закон России продолжает обсуждать возможность корректировки преамбулы, но решение будет принято в ближайшие дни.