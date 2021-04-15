Сбер попросил за утечку данных клиентов сажать на 8 лет

https://static.news.ru/photo/4811b5fa-eb0a-11ea-b5c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сбер предложил Госдуме рассмотреть инициативу о наказании сотрудников банков и прочих лиц, которые виновны в сливе баз данных клиентов. Их предложили сажать на восемь лет.

Законопроект предполагает внесение поправок в Уголовный кодекс РФ, и его уже поддержали в Центробанке и Ассоциации банков России, пишет газета "Известия".

Банк России поддерживает идею по отнесению преступлений, связанных с хищениями информации, отнесённой к банковской тайне (ст. 183 УК РФ), к категории преступлений средней тяжести, — рассказали изданию в пресс-службе ЦБ.

Сейчас преступникам за подобное разглашение банковской тайны грозит максимум до трёх лет тюрьмы. При этом судебная практика такова, что нарушители получают лишь штрафы или условный срок.

Опрошенные газетой юристы сомневаются в том, что усиление ответственности позволит решить проблему утечек клиентских данных, потому что большинство преступников рассчитывает избежать наказания.

Ранее NEWS.ru писал, что у специалистов Банка России есть веские основания полагать о появлении хакеров, которые сосредоточились на взломе официальных мобильных приложений кредитных организаций. На данный момент можно говорить о существовании как минимум одной такой группы злоумышленников.