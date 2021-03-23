ЦБ предупредил о хакерах, взламывающих мобильные приложения банков

https://static.news.ru/photo/13cc8d26-8bbc-11eb-9a64-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У специалистов Банка России есть веские основания полагать о появлении хакеров, которые сосредоточились на взломе официальных мобильных приложений кредитных организаций. На данный момент можно говорить о существовании как минимум одной такой группы злоумышленников, сказано в тематическом обзоре регулятора.

Как сказано в документе, посвящённом основным видам компьютерных атак в кредитно-финансовой сфере в 2019–2020 годах, такая тенденция последних месяцев «представляется весьма опасной», передаёт ПРАЙМ.

В частности, эксперты Центробанка подозревают, что высококвалифицированная группа злоумышленников занимается глубоким исследованием систем дистанционного банковского обслуживания и в первую очередь мобильных приложений. Хакеры ищут уязвимости клиент-серверного взаимодействия, позволяющие получить не только персональные данные клиентов, но и в ряде случаев — возможность похитить деньги.

В связи с этим ЦБ рекомендовал банкам усилить защиту мобильных компонент-систем дистанционного обслуживания.

Ранее NEWS.ru писал, что регулятор предложил ограничить право на работу в финансовой сфере гражданам, ранее осуждённым за нарушения банковской тайны, ставшие причиной утечки данных.