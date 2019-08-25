https://static.news.ru/photo/5dc4f934-c7ca-11e9-b886-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Холдинговая компания S7 Group намерена объединить свои авиакомпании «Сибирь» и «Глобус».

Как пишет газета « Ведомости », предполагается, что самолёты «Глобуса» и сотрудники перейдут в сертификат эксплуатанта «Сибири». Руководить объединённой авиакомпанией будет гендиректор «Глобуса» Вадим Клебанов. Глава «Сибири» Владимир Объедков возглавит в S7 Group проект по строительству завода бизнес-джетов.

Старший вице-президент S7 Group Татьяна Филёва сообщила, что первый лайнер переведут из «Глобуса» в конце сентября, затем каждые две недели «Сибирь» будет принимать по пять самолётов. Полностью процесс слияния планируется завершить к середине декабря.

Как писал News.ru, Объедков пожаловался на завышенные тарифы на обслуживание перевозчиков в новом аэропорту Гагарин под Саратовом. По словам гендиректора «Сибири», в старый саратовский аэропорт самолёты авиакомпании летали четыре раза в день. В новую воздушную гавань перевозчик для начала будет выполнять по одному рейсу ежедневно.