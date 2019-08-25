Холдинговая компания S7 Group намерена объединить свои авиакомпании «Сибирь» и «Глобус».
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Старший вице-президент S7 Group Татьяна Филёва сообщила, что первый лайнер переведут из «Глобуса» в конце сентября, затем каждые две недели «Сибирь» будет принимать по пять самолётов. Полностью процесс слияния планируется завершить к середине декабря.
Как писал News.ru, Объедков пожаловался на завышенные тарифы на обслуживание перевозчиков в новом аэропорту Гагарин под Саратовом. По словам гендиректора «Сибири», в старый саратовский аэропорт самолёты авиакомпании летали четыре раза в день. В новую воздушную гавань перевозчик для начала будет выполнять по одному рейсу ежедневно.