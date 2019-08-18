https://static.news.ru/photo/a7bcb7fc-c1d5-11e9-852e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anna Zvereva/Global Look Press

Генеральный директор авиакомпании «Сибирь» Владимир Объедков считает тарифы на обслуживание перевозчиков в новом аэропорту «Гагарин» под Саратовом завышенными.

Пожелание к оператору аэропорта — поработать над стоимостью обслуживания. Иначе нам будет крайне сложно обеспечить приемлемые для пассажиров тарифы на перевозку, — цитирует « Интерфакс » руководителя предприятия, выступившего на совещании к открытию «Гагарина».

По словам Объедкова, в старый аэропорт Саратова «Центральный» самолёты авиакомпании летали четыре раза в день. В «Гагарин» перевозчик для начала будет выполнять по одному рейсу ежедневно.

Генеральный директор «Аэропортов регионов», оператора «Гагарина», Евгений Чудновский не стал отрицать, что тарифы для авиакомпаний сформированы на высоком уровне из-за больших капитальных вложений в строительство воздушной гавани.

Ранее News.ru писал, что возведение аэропорта в Самаре было профинансировано ВЭБ из средств Фонда национального благосостояния. Всего на строительство «Гагарина» было потрачено 5,4 млрд рублей.