Продовольственное эмбарго со стороны России, которое было введено в 2014 году на волне антироссийских санкций, лишило рыбопромышленников Аляски в среднем $40 млн в год. Импорт морепродуктов из России за это время вырос в США в 1,7 раза, с $326 до $551 млн. Такие данные следуют из нового обзора Института маркетинга морепродуктов Аляски (Alaska Seafood Marketing Institute, ASMI). Между тем, по, мнению экспертов, продэмбарго не оказывает существенной протекционистской поддержки проблемной экономике Дальнего Востока.

В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Такое решение стало ответом на санкции против Москвы в связи с ситуацией на Украине.

До введения продэмбарго в 2010–2013 годах компании Аляски поставляли на российский рынок продукцию в среднем на $40 млн в год. Россия ввозила в основном добытую на Аляске лососевую икру, а также замороженного лосося и сурими минтая — полуфабрикат, из которого, в частности, делают крабовые палочки.

В 2013 году экспорт с Аляски был рекордным и достиг $61,3 млн, при этом 76,4% поставок в денежном выражении тогда пришлось на долю красной икры, отмечает РБК. До введения эмбарго Россия была вторым после Японии экспортным рынком для лососевой икры с Аляски. Спрос на эту продукцию в ASMI объясняют тем, что российские потребители считали американские продукты качественнее отечественных.

Jim West/imageBROKER.com/Global Look Press

Это подтвердил NEWS.ru бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ и зампред Госкомрыболовства Леонид Холод. Лососёвая икра на Аляске в силу природных обстоятельств хорошего качества, а в камчатские реки их лосось нереститься не заходит, сказал эксперт по рыбному рынку.

Специалисты ASMI предполагают, что сложившейся дисбаланс будет только усиливаться, так как Россия намерена значительно увеличить экспорт своих рыбы и морепродуктов — до $8,5 млрд к 2024 году, отмечает специализированный портал Fishnews.

Для аляскинских рыбаков наше эмбарго плохо тем, что по причине влияющей на цену инфраструктуры (небольшое транспортное плечо) — именно в Россию лососей и икру им было поставлять дешевле. А теперь они утратили эту возможность. Леонид Холод бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ и зампред Госкомрыболовства бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ и зампред Госкомрыболовства

По его словам, $40-60 млн в год — сумма не критическая и рынок как Аляски, так и наш «не сломает». Однако, отметил Холод, рыбаки крупнейшего американского штата были вынуждены резко переориентировать экспортный рынок.

По мнению экс-зампреда Госкомрыболовства, продэмбраго в реальности не вносит существенной лепты в экономику Дальнего Востока, и не оказывает оздоравливающего протекционистского эффекта.

Но есть и другой взгляд. Введение Россией в 2014 году продуктового эмбарго против западных стран, поддержавших санкции, безусловно, позитивно повлияло на отечественную рыбную промышленность, снизив уровень конкуренции на внутреннем рынке и стимулируя инвестиции, полагает младший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Филипп Мурадян.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В частности, по его оценкам, эмбарго повысило конкурентоспособность российских производителей аквакультурного лосося благодаря тому, что на российский рынок перекрыли доступ лидирующей в мире норвежской продукции. Например, доля на рынке одного из главных в России производителей аквакультурного лосося с 2014 года выросла примерно с 4% до 20%.

Однако, напомнил бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ, дальневосточная рыба, идущая на экспорт, в основном «дикая». Отсюда и более низкое качество, чем у морепродуктов из США, Норвегии, Шотландии.