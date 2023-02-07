Россию предупредили о риске хранения рекордного урожая зерна РБК: хранение рекордного урожая зерна принесет убытки российским аграриям

Фото: shutterstock.com

Долгосрочное хранение запасов зерна, скопившихся на фоне рекордного урожая, западных санкций и нарушения логистики, несет риски для российских аграриев, пишет РБК со ссылкой на данные опроса специалистов и руководителей АПК, проведенного в декабре 2022 года консалтинговой компанией «Яков и партнеры». По словам аналитиков, затраты на хранение зерна съедают ощутимую долю маржи.

Отмечается, что в первой половине текущего сельскохозяйственного сезона было вывезено только 50–56% объемов зерна из-за сложностей с фрахтом судов и опасений импортеров по поводу вторичных санкций. По данным экспертов, десятки миллионов тонн зерна до сих пор лежат на хранении и, скорее всего, перейдут в следующий сезон.

Как отмечает старший аналитик компании Виктория Могилюк, емкости для хранения зерновых запасов у сельхозпроизводителей ограничены, ситуацию усугубляют высокие цены на расходные материалы и низкие внутренние цены на сырье. По данным аналитиков, 46% сельхозпроизводителей просто не знают, что делать с имеющимися у них излишками зерна, это может привести к снижению производства зерновых, в частности пшеницы, на 13–19% уже в наступающем сезоне.

В пресс-службе Минсельхоза отметили, что прогнозные объемы экспорта позволят эффективно снять излишки зерна с российского рынка до поступления нового урожая, к тому же в последние годы в России реализовано множество проектов по строительству современных элеваторных комплексов. Таким образом, весь объем собранного зерна будет направлен на переработку, кормовые цели или экспорт. Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин также предположил, что излишки зерна будут израсходованы в ближайшие год-два и нивелируют планируемое снижение урожая в следующем сельхозгоду.

Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей попросил премьера Михаила Мишустина помочь с вывозом зерна и масличных из Крыма. По данным бизнесменов, взрыв на Крымском мосту осложнил автомобильные отгрузки, а закупочные цены и спрос в портовых терминалах на полуострове снизились. Эксперты отмечают, что возможностей для перевозки рекордного урожая не хватает по всей стране.