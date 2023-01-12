«Коммерсант»: в России возникли проблемы с перевозкой рекордных урожаев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) попросил премьера Михаила Мишустина помочь с вывозом зерна и масличных из Крыма, пишет «Коммерсант». По данным бизнесменов, взрыв на Крымском мосту осложнил автомобильные отгрузки, а закупочные цены и спрос в портовых терминалах на полуострове снизились. Эксперты отмечают, что возможностей для перевозки рекордного урожая не хватает по всей стране.

Как сказано в письме вице-президента РСПП Павла Лебедева Мишустину, после взрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года доставка сельхозпродукции на материковую часть осложнилась, что грозит нехваткой оборотных средств и срывом посевной кампании 2023 года. Отмечается, что в Крыму нет мощностей для переработки масличных, а закупочные цены на пшеницу в местных портах упали до 11 тысяч рублей за тонну против почти 14 тысяч в Новороссийске.

Предприниматели просят оказать содействие в выделении вагонов для вывоза на экспорт зерна и масличных из Крыма в порт Новороссийска, а также для переработки на маслозаводах в других регионах. В Минсельхозе заявили, что для бесперебойного вывоза зерновых и масличных из Крыма организованы дополнительные железнодорожные маршруты.

По словам источника на рынке, до 2022 года крымское зерно отгружалось через местные терминалы, но с начала боевых действий на Украине любое судно подозревают в вывозе зерна сомнительного происхождения. Низкие же цены связаны с рисками, неготовностью глобальных трейдеров работать в местных портах и ограниченным количеством потенциальных покупателей зерна внутри Крыма.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов отмечает, что нехватка вагонов для перевозки зерна фиксируется по всей стране: на конец 2022 года сроки ожидания зерновозов достигали двух-трех месяцев. Кроме того, крупные участники рынка отказываются от крымского зерна в том числе из-за опасений приобрести урожай, собранный на новых территориях. По словам экспертов, выходом может быть проведение в Крыму зерновых закупочных интервенций, но на полуострове может не хватить мощностей для хранения зерна.

Ранее сообщалось, что в Крыму впервые за восемь лет собрали урожай риса, которым было засеяно 712 га территорий на полуострове. По оценкам местного Минсельхоза, полученного риса хватит, чтобы увеличить посевные площади в новом году до 4,5 тысячи га.