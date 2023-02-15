Россияне смогут купить легендарные кеды под новым брендом Американский бренд Converse продолжит работу в России под названием NCF

Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Сеть магазинов американского бренда обуви Converse продолжит работу в России под названием NCF, передает Telegram-канал Mash. Cотрудники магазинов сообщают, что сеть работала последний год по старым названием, но с 1 февраля поменяла вывеску. По сведениям канала, помимо кедов Converse в магазинах будут продаваться такие бренды как Dr. Martens, UGG (угги), Alpha Industries и другие. Однако отмечается, что цены вырастут в 1,5-2 раза.

Дистрибьютором сети останется хорватская компания Orbico, которая в России вела дела бизнес через дочернюю структуру «Орбико стайл».

30 июня 2022 года появилась информация, что Converse уйдет с российского рынка. Сообщалось, что им запретили выступать в соцсетях с заявлениями о дальнейшей судьбе марки в РФ.

В феврале 2023 года стало известно, что японский производитель и продавец одежды Uniqlo решил не возобновлять работу своих магазинов в России. Компания расторгла договоры аренды в части торговых центров. Полное закрытие бизнеса может произойти в течение нескольких месяцев.