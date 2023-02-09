Россияне останутся без японских штанов «Коммерсант»: бренд Uniqlo решил окончательно уйти из России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Японский производитель и продавец одежды Uniqlo решил не возобновлять работу своих магазинов в России, пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. По данным газеты, компания расторгла договоры аренды в части торговых центров. Полное закрытие бизнеса может произойти в течение нескольких месяцев.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов сообщил изданию, что Uniqlo несколько месяцев назад уведомила владельцев помещений о намерении закрыть магазины, но сохраняет контракты до момента, когда будет найден новый арендатор. После этого, по его словам, соглашения могут быть расторгнуты за два-три месяца.

Ранее стало известно, что только 4 из 168 крупных японских компаний приняли решение уйти с российского рынка из-за ситуации на Украине. На сегодняшний день свою деятельность в РФ приостановили автоконцерны Toyota Motor и Nissan Motor, а также производитель шин Bridgestone.