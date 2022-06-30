Бренд Сonverse уйдет с российского рынка

Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американская обувная компания Converse, известная своими кедами, уйдет с российского рынка, сообщает Telegram-канал «Отдел стиль жизни» со ссылкой на сотрудников бренда. Отмечается, что им запретили выступать в соцсетях с заявлениями о дальнейшей судьбе марки в РФ.

Сотрудники бренда сообщили, что выступать с заявлениями в соцсетях им запретили и что сайт бренда просто перестанет работать на следующей неделе (4–5 июля), — говорится в сообщении.

Converse с 2003 года принадлежит компании Nike, которая также покинула рынок России.

С начала крупнейшего санкционного давления Запада на Россию приостановить деятельность в России и Белоруссии решила IKEA. Кроме того, заморозила продажи на территории РФ крупнейшая розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M). О приостановке деятельности в России ранее сообщили Nike, Apple, Dell, Ford, BMW, Harley-Davidson и многие другие компании.