Россия в 2022 году пробурила рекордное число нефтескважин Bloomberg: Россия пробурила более 7800 нефтескважин в 2022 году

Фото: Boris Babanov/Russian Look

В 2022 году Россия пробурила 7800 новых нефтескважин, что является самым высоким показателем за последние 10 лет, пишет Bloomberg. Всего было освоено более 28 тысяч км нефтескважин. При этом у компании «Татнефть» количество новых скважин увеличилось на 120% по сравнению с 2021 годом, сообщает издание.

Помимо «Татнефти», число начатых нефтескважин увеличилось у «Газпром нефти» на 13,9%, у ЛУКОЙЛа — на 7,8%, у «Башнефти» — на 2,4%. При этом количество новых вырытых скважин уменьшилось у «Роснефти» (на 9,7%) и у «Сургутнефтегаза» (на 3,4%).

Авторы исследования подчеркнули, что удержать нефтяную промышленность на плаву России удалось благодаря иностранным компаниям, продолжившим работать на территории страны. Кроме этого, некоторые предприятия были перепроданы российским бизнесменам и тоже продолжили работать.

Ранее генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гайс заявил, что в 2023 году уровень спроса на нефть превысит показатели, которые фиксировались до коронавирусной пандемии. По его прогнозу, значения окажутся на уровне почти 102 млн баррелей в сутки. Также аль-Гайс предрек, что спрос к 2025 году продолжит расти. К указанному времени, считает глава организации, показатели достигнут отметки в 110 млн баррелей в сутки.