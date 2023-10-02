Российские ритейлеры продолжают активно развивать франчайзинг. Данное направление оказалось весьма привлекательным для отечественного бизнеса, поскольку, несмотря на трудности, рынок розничных продаж продовольственных товаров показал рост. По данным информационно-консалтингового агентства Infoline, он увеличился на 13,4% по сравнению с 2021 г., до 21,034 трлн руб.
Так, торговая сеть «Пятёрочка» открыла уже 300-й франчайзинговый магазин в России. Новая торговая точка площадью более 800 кв. м. заработала в Красногорском районе Московской области. Объект стал 155 магазином по франшизе в регионе и 200-м на территории Центрального федерального округа.
Примечательно, что франчайзи сам является собственником помещения, в котором заработал магазин. Ранее предприниматель сдавал место в аренду торговым сетям, однако затем решил и сам открыть магазин под известным брендом. Для бизнесмена это первый проект по франшизе.
Торговая точка расположена в районе плотной застройки. Внешне и по наполнению новый франчайзинговый магазин не отличается от других точек сети. Здесь проходят те же акции, аналогичное зонирование и выкладка товаров.
«Для «Пятёрочки» важно активно участвовать в формировании здорового предпринимательского климата. И франшиза – отличный инструмент для этого. Ведь мы передаем партнерам наши стандарты качества и оказываем им комплексную поддержку на каждом этапе работы, что дает возможность начинающим предпринимателям развиваться более уверенно. И сегодня мы видим, что именно продуктовая франшиза – наиболее эффективное направление для открытия бизнеса. Наши показатели и темпы развития это подтверждают. До конца года мы планируем открыть еще не менее 50 франчайзинговых магазинов», — отметил Михаил Кольцов, директор департамента франчайзинга торговой сети.