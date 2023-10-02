Федеральная торговая сеть открыла 300-й магазин по франшизе

Фото: Торговая сеть «Пятёрочка»

Российские ритейлеры продолжают активно развивать франчайзинг. Данное направление оказалось весьма привлекательным для отечественного бизнеса, поскольку, несмотря на трудности, рынок розничных продаж продовольственных товаров показал рост. По данным информационно-консалтингового агентства Infoline, он увеличился на 13,4% по сравнению с 2021 г., до 21,034 трлн руб.

Так, торговая сеть «Пятёрочка» открыла уже 300-й франчайзинговый магазин в России. Новая торговая точка площадью более 800 кв. м. заработала в Красногорском районе Московской области. Объект стал 155 магазином по франшизе в регионе и 200-м на территории Центрального федерального округа.

Примечательно, что франчайзи сам является собственником помещения, в котором заработал магазин. Ранее предприниматель сдавал место в аренду торговым сетям, однако затем решил и сам открыть магазин под известным брендом. Для бизнесмена это первый проект по франшизе.

Торговая точка расположена в районе плотной застройки. Внешне и по наполнению новый франчайзинговый магазин не отличается от других точек сети. Здесь проходят те же акции, аналогичное зонирование и выкладка товаров.

«Для «Пятёрочки» важно активно участвовать в формировании здорового предпринимательского климата. И франшиза – отличный инструмент для этого. Ведь мы передаем партнерам наши стандарты качества и оказываем им комплексную поддержку на каждом этапе работы, что дает возможность начинающим предпринимателям развиваться более уверенно. И сегодня мы видим, что именно продуктовая франшиза – наиболее эффективное направление для открытия бизнеса. Наши показатели и темпы развития это подтверждают. До конца года мы планируем открыть еще не менее 50 франчайзинговых магазинов», — отметил Михаил Кольцов, директор департамента франчайзинга торговой сети.