Риелторы сообщили о взрывном спросе на аренду загородных домов

https://static.news.ru/photo/5044a65c-7688-11ea-941a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Интернет-порталы по аренде недвижимости сообщили о росте спроса на загородные дома. Согласно их данным, около 30% россиян планирует провести лето в деревнях.

Представители сайта ЦИАН сообщили, что просмотры объявлений об аренде загородной недвижимости увеличились на 69%. На «Авито» этот показатель вырос на 90%. Однако риелторы отмечают, что несмотря на высокий спрос, цены на недвижимость остались прежними.

Так, на сегодняшний день аренда дома в пределах 30-40 километров от МКАД составит от 50 до 70 тысяч рублей. Начиная с 80 километра, цены опускаются до 20-25 тысяч, информирует «МК».

Как ранее сообщал NEWS.ru, риелторы оценили влияние нового налога на проценты на рынок жилья.