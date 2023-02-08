Названа причина закрытия магазинов электроники в городах-миллионниках РБК: за год в России на 5% уменьшилось число магазинов электроники

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Количество офлайн-магазинов электроники в российских городах-миллионниках с февраля 2022 года по февраль 2023-го уменьшилось на 5%, пишет РБК со ссылкой на данные геосервиса «2ГИС». По словам экспертов, это связано в том числе с активным развитием онлайн-продаж.

В пресс-службе «Ситилинка» рассказали, что количество магазинов и пунктов выдачи в их сети с начала 2022 года сократилось на 100, до 900 точек. Представитель компании объяснил это развитием онлайн-продаж, которые все больше востребованы как в крупных, так и в небольших городах. Представитель «М.Видео-Эльдорадо», напротив, заявил, что значимость магазинов сохраняется и даже растет, так как помощь консультантов позволяет покупателям разобраться в новых брендах и их особенностях.

Глава «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров также отметил, что в течение прошлого года в торговых центрах сильно сократился трафик посетителей, что негативно повлияло на продажи и поставило под вопрос необходимость оффлайн-точек. При этом количество пунктов выдачи заказов у онлайн-площадок значительно выросло. В свою очередь региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева отметила, что крупные ретейлеры бытовой техники и электроники уходят от крупных точек продаж, предпочитая небольшие магазины. По ее словам, розничные точки становятся больше похожими на пункты выдачи и шоурумы, где потребитель может ознакомиться с товаром и протестировать его перед покупкой.

Ранее сообщалось, что магазины электроники вновь стали продавать товары в рассрочку, стимулируя таким образом покупку товара, спрос на который упал на фоне роста курсов валют и ажиотажа среди покупателей. По данным Mobile Research Group, в марте прошлого года продажи электроники по сравнению с февралём сократились на 50%, что влечёт для продавца риски вплоть до закрытия магазинов. По данным «Связного», продажи ноутбуков в марте сократились на 57% по сравнению с февралём, планшетов — на 41%, фитнес-трекеров и умных часов — на 54%.