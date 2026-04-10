Взрывное устройство пролежало три дня на полке супермаркета в Нидерландах

В городе Энсхеде на востоке Нидерландов произошел взрыв, передает телеканал RTL Nieuws. Журналисты уточнили, что перед тем, как сдетонировать глубокой ночью, устройство три дня пролежало на полке супермаркета.

Утром персонал магазина обнаружил в зале осколки стекла и поврежденные товары, после чего вызвал полицию. Правоохранители уже начали поиск человека, который подбросил в магазин взрывной механизм, и нашли первого подозреваемого — приезжего из ФРГ. Его мотивы пока не установлены.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы произошло возгорание электровелосипеда курьера. По словам очевидцев, транспортное средство самовоспламенилось и взорвалось. Курьер ушел за заказом, оставив велосипед у супермаркета, и чудом остался невредим. Сотрудники МЧС оперативно потушили огонь, но пена залила витрину магазина.

До этого в Санкт-Петербурге на Красносельском шоссе произошел взрыв в квартире на пятом этаже. Ударной волной выбило стекла и двери. По предварительным данным, местный житель проводил опыты с реактивами, что привело к сильному хлопку. Пострадавшего увезли в реанимацию.