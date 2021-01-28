Путин призвал сделать правила ведения бизнеса понятными для инвесторов

https://static.news.ru/photo/d11dbf3c-6167-11eb-a8ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что все правила ведения предпринимательской деятельности в стране должны быть понятны и прозрачны для инвесторов.

Глава государства на совещании с правительством рассказал, что в рамках Давосского форума общался с представителями бизнеса. По словам Путина, зарубежные предприниматели понимают, что Россия поддерживает инвесторов.

Все прекрасно понимают то, чем мы занимаемся. Собственно говоря, это в интересах нашей национальной экономики. Мы добиваемся повышения уровня локализации от тех инвесторов, которые приходят на наш рынок. Мы их поддерживаем, допускаем до госзакупок даже, поддерживаем их финансово. Некоторые меры поддержки абсолютно беспрецедентны, — цитирует президента РИА Новости.

Путин отметил, что власти стран Европы не делают ничего подобного для поддержки иностранных инвесторов. Президент добавил, что правила для работающего в России бизнеса должны быть прозрачны, несмотря на то что «единообразного подхода здесь быть не может».

Как писал NEWS.ru, Путин в своём выступлении на Всемирном экономическом форуме заявил, что российские власти намерены сосредоточиться на выстраивании стимулирующей бюджетной политики. Он отметил, что ведётся работа, направленная на создание условий для достойного и эффективного труда и успешного предпринимательства. Кроме того, власти стремятся обеспечить цифровую трансформацию в качестве основы технологического уклада будущего всей России, а не только группы компаний.