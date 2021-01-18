Путин поручил упростить привлечение мигрантов на стройки

https://static.news.ru/photo/29cd3eea-598a-11eb-aeea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству упростить порядок привлечения трудовых мигрантов на строящиеся объекты. Представить свои предложения кабмин должен до 1 марта.

Работников из «отдельных стран, входящих в СНГ», планируется привлекать к строительно-монтажным работам с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Об этом говорится в перечне президентских поручений по итогам декабрьского заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, опубликованном на сайте Кремля.

По словам вице-премьера Андрея Белоусова, строительная отрасль сейчас испытывает большой дефицит кадров, поскольку трудовые мигранты «отсечены из-за пандемии». Вопрос о дефиците рабочей силы, который возник на стройках с введением противоэпидемиологических ограничений, поднимал ранее и глава Татарстана Рустам Минниханов.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ранее заявил, что из-за пандемии COVID-19 в Россию не смогли вернуться 1,5 млн трудовых мигрантов, работавших в сфере строительства. Так он объяснил, почему в России повышаются цены на жильё. Ранее вице-премьер рассказал, что себестоимость строительства в РФ выросла на 5–7% из-за нехватки рабочих рук.

Как писал NEWS.ru, в конце декабря прошлого года российские и узбекские уполномоченные ведомства подписали документы, которые упрощают процедуру организованного выезда трудовых мигрантов из Узбекистана в РФ. Теперь при узбекских миграционных центрах будут открыты офисы, имеющие полномочия оформлять разрешения на работу в РФ. На сегодняшний день в России на заработках находятся около 1,5 млн граждан Узбекистана. При этом население республики составляет 34,2 млн человек.