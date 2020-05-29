Предприниматели в Москве смогут подавать заявки на субсидии и после 1 июня

https://static.news.ru/photo/b79140e6-a1b6-11ea-a317-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Новый набор заявок на антикризисный пакет поддержки бизнеса будет объявлен в Москве на следующей неделе. Об этом заявил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

По его словам, компании малого и среднего бизнеса подали заявки на субсидии на общую сумму более 1,5 млрд рублей.

Есть определенное беспокойство, что сегодня заканчивается дата приёма заявок. Но я хочу уверить весь малый и средний бизнес Москвы, что мы на следующей неделе объявим следующий набор на антикризисный пакет поддержки бизнеса, — заявил Фурсин.

Он призвал предпринимателей подготавливать документы. Чиновник отметил, что все заявки будут приняты.

NEWS.ru писал, что до конца лета могут закрыться более миллиона предприятий малого и среднего бизнеса. Их число будет зависеть от мер поддержки, которые примут в правительстве.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что пандемия коронавируса повлияла на бизнес почти 70% предприятий. Ключевыми трудностями стали невозможность выплаты зарплаты, проблемы с оплатой аренды и налога на имущество.

NEWS.ru писал, что господдержку в РФ могут получить лишь 9% малых и средних предприятий Об этом заявила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.