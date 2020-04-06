Предприниматели назвали наиболее пострадавшие из-за COVID-19 сферы бизнеса

https://static.news.ru/photo/3eea6cee-77f4-11ea-9cc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большинство предпринимателей считают, что эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 окажет крайне негативное влияние на российскую экономику. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого аналитическим центром НАФИ.

Пессимистически настроены 69% представителей бизнеса, в то время как только 1% придерживается диаметрально противоположной позиции, передаёт РБК.

Больше всего, полагают опрошенные, пострадают сферы общественного питания и туризма — такой вариант из предложенных выбрали 37% и 34% респондентов соответственно. Ещё 26% участников опроса высказали мнение, что убытки понесёт торговля, а 22% не видят позитивных перспектив у отрасли обслуживания.

Помимо этого почти каждый пятый обеспокоен негативным влиянием ситуации на сферу развлечений и рынок транспорта, логистики и грузоперевозок. 18% опрошенных уверены, что пострадают все сферы предпринимательской деятельности либо — в лучшем случае — их основная часть.

При этом 85% опрошенных сообщили, что финансовые показатели их предприятий уже ухудшились. В наибольшей степени негативные последствия ощутили компании с численностью сотрудников до 100 человек. На их долю приходится 87% фирм.

Меньше половины — только 43% — высказали надежду на то, что ситуация вернётся в норму не ранее чем через год.

73% опрошенных предпринимателей заявили, что нуждаются в государственной поддержке.

Ранее NEWS.ru писал, что в 2020 году россиян ожидает снижение доходов более чем на 5%. Как считают экономисты, оно может стать максимальным за период с 2014 года.