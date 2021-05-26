«Праздновать нечего»: предприниматель оценил развитие бизнеса в регионах

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Несмотря на государственные субсидии, российские предприниматели сейчас поставлены в очень сложную ситуацию. Материалы постоянно дорожают, а повышение отпускных цен может привести к снижению спроса на продукцию. В День российского предпринимательства руководитель производственной компании «Джунгли» Станислав Кошель признался NEWS.ru, что праздновать сейчас по сути нечего и вряд эту дату вообще можно считать праздником в России.

За праздник я этот день не считаю. Праздновать нечего. За четыре месяца цены на все материалы резко подорожали. И по какой-то причине они государством не контролируются. На металл за последние месяцы цены выросли больше, чем в два раза, с 1 июня цена на дерево вырастет также вдвое, — рассказал Кошель.

По его словам, если начать компенсировать убытки путём повышения цен на отпускную продукцию, то она просто перестанет покупаться. А это значит, что перестанут выплачиваться зарплаты, налоги, и бизнес встанет.

Да, государство, конечно, помогает субсидиями, но их всё равно нужно будет возвращать. В эффективности бизнес-омбудсменов я тоже сильно сомневаюсь. Московским компаниям они ещё помогают, а региональные — все сами за себя. Каждый выживает за счёт своего энтузиазма и запаса прочности, — резюмировал Кошель.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей и председатель «Деловой России» Борис Титов в докладе, подготовленном для Владимира Путина, раскрыл данные опроса ФСО, согласно которым почти 80% отечественных бизнесменов считают, что не защищены от необоснованного уголовного преследования. В этой оценке с ними солидарны только 18% прокуроров. Мнения бизнесменов и прокуроров также разделились в вопросе независимости и объективности российского правосудия. Независимым и объективным российский суд считают более 80% опрошенных сотрудников прокуратуры и только четверть предпринимателей.