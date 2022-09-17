Потанин решил передать акции «Норникеля» сотрудникам компании Потанин: 25% акций «Норникеля» перейдет сотрудникам компании

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Владимир Потанин

Глава «Норникеля» Владимир Потанин заявил в беседе с РБК о намерении увеличить долю акций, принадлежащих сотрудникам компании, с 10% до 25%. По его словам, это произойдет в течение 10 лет. Предприниматель объяснил свое решение «восстановлением исторической справедливости».

Идея в том, чтобы в кaком-то смысле восстановить некую историческую спрaведливость. Когда «Норильский никель» приватизировали, то порядка 25% aкций принадлежaли работникам. Но, к сожалению, рaботники не смогли в полной мере воспользоваться преимуществами такого рода вложений, многие продали эти акции. Мне хотелось бы восстaновить эту историческую справедливость, — сказал Потанин.

Он отметил, что в настоящий момент дорабатываются условия, по которым физические лица смогут получить акции. Корпоративная программа под названием «Цифровой инвестор» начнет действовать уже в 2023 году и продлится ровно 10 лет.

Ранее в инвестиционной компании Потанина «Интеррос» объявили о решении направить до 10% акций Росбанка на мотивационную программу для сотрудников банка и 50% акций — благотворительному фонду. О планах передать крупный капитал на благотворительность Потанин заявлял еще в 2010 году.

По мнению финансового аналитика Дмитрия Адамидова, подобное решение является стандартной практикой крупных корпораций, которая при этом остается непопулярной в России. Специалист добавил, что от банкротства такое решение компанию защитить не способно.