Аналитик оценил решение Потанина передать до 10% акций Росбанка сотрудникам Аналитик Адамидов: решение Потанина передать акции сотрудникам является стандартной практикой

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Потанин

Решение Владимира Потанина направить часть акций Росбанка сотрудникам для их мотивации является стандартной практикой крупных корпораций, которая при этом остается непопулярной в России, заявил финансовый аналитик Дмитрий Адамидов в интервью АБН. Специалист добавил, что от банкротства такое решение компанию защитить не способно.

Ранее «Интеррос» объявил о решении направить до 10% акций Росбанка на мотивационную программу для сотрудников банка и 50% акций — благотворительному фонду.

Похожая история была в «Яндексе», но вообще в России такой вариант стимулирования у корпораций нельзя назвать популярным. Обычно такие мотивационные программы позволяют увеличить эффективность работы компании, так как вместо создания конкурирующих департаментов и направлений менеджмент работает на общее благо, — объяснил эксперт.

По словам Адамидова, подобные решения не могут защитить компанию от банкротства. Эксперт приводит в пример историю с байбеками на американском рынке, когда компания занимает деньги и на них выкупает акции. Такие решения аналитик назвал «не самыми разумными».

Как стало известно, президент «Интерроса» и «Норникеля» Владимир Потанин пожертвует значительную часть своего капитала на благотворительность. Благотворительному фонду бизнесмена, состояние которого Forbes оценивает в $17,3 млрд, отойдет до 50% акций Росбанка. О планах передать крупный капитал на благотворительность Потанин заявлял еще в 2010 году.