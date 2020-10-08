Почему экономику Армении ждёт крах

Введение полноценного режима мобилизации в Армении из-за объявления военного положения, а также призыв мужчин в возрасте до 55 лет ограничили деятельность многих трудоёмких секторов страны с и так низкими демографическими показателями. Местные бизнесмены заявляют, что вынуждены приостановить свою производственную деятельность.

Отправляясь в бой, микропредприниматели полностью отдаляются от бизнеса, а малые и средние предприниматели наблюдают резкое сокращение производительности по причине как своей мобилизации, так и мобилизации большинства сотрудников. Крупные же бизнес-субъекты испытывают негативные последствия общего экономического спада.

В результате воздействия пандемии в августе отмечалось снижение экономической активности на 17,4% по сравнению с показателями, зафиксированными в начале года, что и так считается тяжёлым ударом для экономики Армении. Вдобавок к этому серьёзные потери на границе и переброска рабочей силы из реального сектора приведут лишь к усилению данной тенденции. В СМИ уже появляется информация о том, что армянские предприниматели стали открыто заявлять о сложностях, с которыми они сталкиваются.

Так, полная или частичная приостановка производственного процесса оказывает серьёзное отрицательное воздействие на выручку и прибыль, а уже в ноябре ожидается резкое сокращение налоговых выплат. Это, в свою очередь, негативно скажется и на финансировании бюджета Армении. Таким образом, по данным Министерства финансов Армении, прогнозы по государственным налоговым поступлениям выполнены не будут.

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По мнению армянских предпринимателей, продолжение деятельности трудовых ресурсов в отраслях, являющихся драйверами экономики страны, является одним из важных условий, и следует принимать во внимание, что вовлечённость рабочей силы предприятий, обладающих большой долей в производстве, а также стратегических областей именно в свою деятельность, а не участие их в зоне боевых действий, принесёт большую пользу для государства в целом, а значит, и для армии. А в связи со своей агрессивной политикой Армения привлекла всех мужчин соответствующего возраста к боям. Для сравнения можно отметить, что во время Второй мировой войны лица, работавшие на производстве, не были мобилизованы, и таким образом минимизировалось влияние военных действий на экономику страны.

Ухудшение финансового положения граждан Армении, четверть населения которой страдала от бедности ещё в стабильное время, в условиях войны (в связи с несвоевременной выплатой социальных ассигнований, заработных плат) приведёт к снижению спроса на фоне сокращений покупательной способности населения и, вследствие этого, к тяжёлому удару по развитию бизнес-сектора. Помимо этого, военные потери страны и её близость к поражению требуют дополнительных ресурсов. Привлечение последних средств и без того бедного населения к помощи армии путём создания фондов ещё больше ухудшает благосостояние армянских граждан. Сегодня армянское государство, потерявшее рациональность и прибегающее ко всем необдуманным действиям, ещё не осознаёт, что всё это для них является началом конца.

Согласно последней официальной статистике Армении на сентябрь, только из-за влияния коронавируса было закрыто 1213 торговых объектов, а 5058 временно приостановили деятельность. Это около 50% всех торговых объектов, работающих в стране. Кроме того, в строительном секторе было ликвидировано 23 предприятия, временно приостановлена деятельность 231 предприятия. Деятельность 205 компаний по недвижимости временно приостановлена, а 5 из них ликвидированы. Среди компаний, работающих в сфере предоставления «других услуг», 234 ликвидированы, а 1057 временно приостановили свою деятельность. Ликвидировано 67 предприятий, занимающихся профессиональной и научно-технической деятельностью, а деятельность 493 предприятий приостановлена. Регистрация 39 административных и вспомогательных компаний была отменена, а деятельность 449 подобных компаний временно приостановлена.

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С началом военных действий дополнительно было закрыто много объектов, осуществляющих деятельность в вышеперечисленных сферах. При таком раскладе в стране с высоким (5-6 человек на 1000 населения) коэффициентом чистой миграции (соотношение иммигрантов и эмигрантов) отток трудовых ресурсов за рубеж усилится из-за ухудшения экономической ситуации.

Не исключено и то, что местные жители, не выдержав натиска социальных проблем, в конечном итоге будут выступать против государства. Некоторые предприятия уже заявляют, что после войны потребуют компенсации от государства. Ограничения, с которыми столкнутся многие предприниматели в деятельности сельскохозяйственного сектора, являющегося поставщиком сырья, в особенности в период осеннего посева, приведут к снижению производительности в Армении.

Это, в свою очередь, окажет негативное воздействие на субъекты предпринимательства и снизит поставку продовольствия. А сокращение спроса позволяет спрогнозировать резкое повышение цен на данную продукцию. Армения уже импортирует большую часть своих продуктов питания и сталкивается с ограничениями в этом процессе. И, помимо этого, тот факт, что страна показывает низкую внутреннюю производительность, вновь доказывает начало спрогнозированного продовольственного кризиса.

Потери Армении в связи с новой войной, которую начало армянское правительство для отвлечения внимания своего населения от тяжёлого социально-экономического кризиса, и сильной контрнаступательной операцией Азербайджана прибавили к и без того тяжёлым социально-экономическим проблемам и военное поражение. А теперь для выхода из создавшейся ситуации Пашинян надеется на зарубежные кредиты, пожертвования и помощь. В особенности он опирается на поддержку России и Евразийского союза. Однако позиция нынешнего армянского правительства по отношению к России, включая притеснение русских предпринимателей и инвестиций, даёт возможность спрогнозировать, что Москва не окажет ожидаемой поддержки. Потому что никто не заинтересован в несении бремени ненадёжной страны.