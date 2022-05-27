«Переоценили риски»: экономист объяснил появление дефляции в России Экономист рассказал, из-за чего в России зарегистрирована минимальная инфляция с начала века

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Дефляция — снижение общего уровня цен на товары и услуги — была достигнута в России чисто математически, потому что цены на некоторые товары и услуги в первые недели после начала спецоперации на Украине росли опережающими темпами, а теперь их снижают, поскольку предприниматели «переоценили риски, закладываемые в цены». Об этом заявил NEWS.ru доцент РЭУ им. Плеханова Владимир Колмаков, комментируя заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина о том, что инфляция в стране с начала мая достигла минимума с 1999 года.

Мы видим, что те, кто ранее поднимал цены, даже имея на это объективных причин, они либо столкнулись со значительным падением спроса и вынуждены откатываться назад по ценам, либо они уже не видят тех рисков, которые ранее закладывали в свою цену, — сообщил он.

Ранее председатель Счетной палаты Алексей Кудрин спрогнозировал, что инфляция в 2022 году превысит 20%, а в 2023-м — 6%. Он добавил, что в настоящее время экономика страны переживает непростой период. При этом помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что инфляция в России по итогам года не будет выше 15%. По его словам, Россия выйдет на устойчивый дефляционный тренд в ближайшие недели. Также он заявил, что нынешний курс рубля является рыночным.