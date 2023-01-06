Операционная прибыль Samsung упала почти на 70% в четвертом квартале

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Южнокорейская корпорация Samsung Electronics заявила, что ее операционная прибыль в четвертом квартале 2022 года упала на 69% и составила 4,3 трлн вон ($3,4 млрд). Как следует из предварительной информации, опубликованной на сайте компании, причиной этого стал низкий спрос на чипы и смартфоны.

На фоне сохранения неопределенности внешних деловых условий продажи микросхем упали из-за низкого спроса со стороны клиентов — операторов серверов, дата-центров, производителей мобильных телефонов, — указали в компании.

В 2021 году показатель операционной прибыли за период с октября по декабрь равнялся 13,8 трлн вон ($10,8 млрд), в третьем квартале 2022 года — 10,8 трлн вон ($8,5 млрд).

Агентство Yonhap отметило, что операционная прибыль компании впервые с 2014 года составляет менее 5 трлн вон ($3,9 млрд) за квартал. Эксперты ожидают, что за весь год этот показатель сократится на 16%, до 43 трлн вон ($33,8 млрд).

Накануне Forbes назвал миллиардеров, чьи состояния за год сократились больше всего. Илон Маск, Джефф Безос, Марк Цукерберг, Ларри Пейдж и Сергей Брин потеряли рекордную сумму за 2022 год — $378 млрд.