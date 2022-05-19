Новак: в следующем году Европе придётся платить дороже за российскую нефть

Фото Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Ситуация на энергетическом рынке в Европе может быть в следующем году хуже, чем сейчас, заявил в ходе марафона "Новые горизонты" вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, которые приводит ТАСС, в случае отказа Европы от российской нефти Россия перенаправит её на другие рынки, откуда она пойдет европейским потребителям.

Ту же нефть, которую они покупали у нас, им придется купить в другом месте, заплатить за это дороже, - подчеркнул Новак.

По его словам, общемировой баланс производства энергетических ресурсов сохранится, однако, помимо роста цен на нефть, вырастет стоимость её доставки. В целом же европейским потребителям придётся вкладывать деньги в создание инфраструктуры в том числе для обеспечения поставок газа с других рынков.

Колумнист немецкого издания Der Spiegel Сабина Реннефанц ранее заявила, что возможное эмбарго на российскую нефть грозит экономическими последствиями для Восточной Германии. По её словам, на кон поставлено существование нефтеперерабатывающего завода, расположенного в городе Шведте-на-Одере в восточной части страны — предприятие получает сырьё исключительно из России по трубопроводу «Дружба».