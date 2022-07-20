Новак объяснил, почему Россия откажется поставлять нефть на мировой рынок

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Россия не станет поставлять нефть на мировые рынки, если в случае введения ограничений на её цену, которые обсуждают страны G7, стоимость окажется ниже затрат на добычу. Об этом заявил в эфире Первого канала вице-премьер РФ Александр Новак.

Если эти цены, о которых говорят, будут ниже затрат для производства нефти, безусловно, Россия не будет обеспечивать поставки этой нефти на мировые рынки, это означает, что мы просто в убыток работать не будем, — сказал он.

О том, что цены на нефть из России могут ограничить, ранее заявили представители стран G7. Они обсудили на саммите возможность надавить по этому вопросу на другие государства. Помимо прочего обсуждается возможность запрета на морские поставки, если цена нефти превышает потолок, «согласованный международными партнерами».

Введение «ценового потолка» на российскую нефть приведёт к взлёту цен на нефть «до небес». Такой прогноз сделал накануне президент России Владимир Путин. Он упрекнул Запад в том, что он пытается возложить ответственность за собственные ошибки в энергетической политике на Россию. В частности, западные страны винят в кризисе «Газпром». Но настоящая причина в том, что «в Европе они большие специалисты в нетрадиционности, вот и в области энергетики решили сделать ставку на альтернативные виды энергии».