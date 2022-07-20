Путин предрёк цены на нефть «до небес» из-за США

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Введение «ценового потолка» на российскую нефть, которое США пытаются продавить среди своих партнеров и сателлитов, приведёт к взлету цен на нефть «до небес». Такой прогноз сделал на пресс-конференции по итогам визита в Иран президент России Владимир Путин. Как пишет «Интерфакс», глава государства также упрекнул страны Запада в том, что они пытаются возложить ответственность за собственные ошибки в энергетической политике на Россию.

То, что наши партнеры перекладывают или пытаются переложить свои собственные ошибки на Россию, на «Газпром», не имеет под собой никаких оснований, — заявил Владимир Путин.

В частности западные страны винят в кризисе «Газпром». Но настоящая причина в том, что «в Европе, они большие специалисты в нетрадиционности, вот и в области энергетики решили сделать ставку на альтернативные виды энергии».

Евросоюз и США ввели эмбарго на покупку российской нефти, что ожидаемо привело к скачку цен. Россия тем временем перенаправила крупные объемы нефти на азиатские и прочие рынки, в том числе в Китай и Индию. Это позволили получить дополнительные доходы при меньших объемах продаж и даже с учетом сделанных скидок.

В итоге ЕС и США понесли серьёзные убытки, в их числе инфляция, которую в США пытаются объяснить несуществующим «Путинским налогом». На саммите G7 страны-участницы решили ограничить цены на российскую нефть — для этого они хотят ввести запрет на оказание услуг по её транспортировке морем, если стоимость сырья превышает потолок, «согласованный международными партнерами». То, что подобное вмешательство в рыночные процессы приведет только к негативным последствиям предупредил вице-премьер РФ Александр Новак. Он также предупредил о дисбалансе рынка, дефиците энергоресурсов и росте цен на нефть.

Войска США и их союзников должны как можно скорее покинуть Сирию и весь регион, заявил президент Ирана Ибрахим Раиси в начале трехстороннего саммита по сирийскому урегулированию с участием президента России Владимира Путина и главы Турции Тайипа Реджепа Эрдогана. По мнению Раиси, присутствие американцев только дестабилизирует обстановку в этой части Ближнего Востока, кроме того, американцы воруют сирийскую нефть.