Президент Ирана: США пора изгнать из Сирии и всего региона

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент РФ Владимир Путин, президент Ирана Ибрахим Раиси (слева направо)

Войска США и их союзников должны как можно скорее покинуть Сирию и весь регион, заявил президент Ирана Ибрахим Раиси в начале трехстороннего саммита по сирийскому урегулированию с участием президента России Владимира Путина и главы Турции Тайипа Реджепа Эрдогана. По мнению Раиси, присутствие американцев только дестабилизирует обстановку в этой части Ближнего Востока, пишет агентство IRNA.

Необходимо, чтобы силы этой страны как можно скорее покинули регион, в том числе Сирию, — сказал Ибрахим Раиси.

Раиси обвинил Вашингтон в краже природных ресурсов у Сирии, в том числе нефти. Также он осудил удары Израиля по Сирии. Владимир Путин согласился с коллегой, обозначив деструктивную линию западных государств во главе с США в Сирии, особенно касательно неподконтрольных сирийским властям территорий​​​, где наблюдается реальная угроза преступности, экстремизма, сепаратизма.

Раиси призвал к обеспечению безопасности на границах Сирии местными властями, что особенно важно на фоне возможной операции Турции в стране. Это единственный путь «установления стабильной и безопасной обстановки на границах Сирии с соседними странами», считает президент Ирана.

Отношения России и Ирана развиваются хорошими темпами, заявил в ходе встречи с иранским коллегой Ибрахимом Раиси в Тегеране президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что они вносят существенный вклад в урегулировании ситуации в Сирии, а также могут похвастаться рекордными цифрами с точки зрения товарооборота.