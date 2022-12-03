Названы популярные направления для командировок из России в 2022 году «Коммерсант»: самым популярным направлением для командировок из России за рубеж стал Стамбул

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Самым популярным направлением для деловых поездок из России за рубеж по итогам 2022 года стал Стамбул, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные OneTwoTrip for Business. В публикации говорится, что всего в турецкий город было забронировано 17,6% командировочных авиабилетов, при этом спрос на деловые поездки за границу по сравнению с 2021 годом снизился на 18,5%.

Как указывают авторы, в списке лидеров по зарубежным направлениям для компаний из России также стали значиться Ташкент (7,5%), Дубай (5,2%), Ош (4,2%) и Астана (2,8%). По сравнению с показателями 2021 года доля стран постсоветского пространства в структуре спроса на отели со стороны бизнеса увеличилась с 16% до 29%.

Что касается европейских стран, то наибольший скачок спроса среди россиян был замечен на поездки в Сербию — по сравнению с 2019 годом количество бронирований авиабилетов увеличилось в пять раз, а отелей и гостиниц — в 20 раз. Кроме этого, популярными направлениями по-прежнему остались Франция и Германия — по сравнению с 2021 годом спрос на полеты туда увеличился на 31% и 17% соответственно. Тем не менее доля продаваемых билетов в страны Евросоюза составляет лишь 22% общего числа против 48% в прошлом году.

Во время мобилизации и еще в течение 10 дней после спрос на зарубежные путевки резко упал — семьи военнообязанных боялись покупать туры из-за неопределенности. Результат — путевки подешевели на 10–25%, заявили NEWS.ru в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Какие направления стали доступнее и что будет с туристическим рынком дальше, читайте в нашем материале.