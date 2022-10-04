«Аэрофлот» возобновляет рейсы по маршруту Москва — Пхукет, сообщает в своем Telegram-канале генконсульство России в Таиланде. Авиаперевозчик планирует совершать по два рейса ежедневно начиная с 30 октября.
Разрешение таиландской стороны на выполнение российским авиаперевозчиком полетов получено, — сказано в сообщении.
Ранее власти Таиланда отменили режим чрезвычайного положения, введенный из-за пандемии коронавируса. В стране также упразднили центр по борьбе с коронавирусом, информировавший жителей об ограничениях. Его функции передали Министерству здравоохранения Таиланда.
С 1 октября въезжающим в королевство не нужно предъявлять сертификаты о вакцинации или результаты тестов на COVID-19. Запас вакцин в Таиланде ограничен, но он удовлетворит потребности населения.
Правительство Таиланда по-прежнему рекомендует надевать медицинские маски в местах массового скопления людей. Те, кто заразился коронавирусом с легкими симптомами, больше не обязаны изолироваться.