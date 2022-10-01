Власти Таиланда сняли все коронавирусные ограничения и отменили режим ЧП

Фото: Teera Noisakran/Global Look Press

Бангкок, Таиланд

Власти Таиланда 1 октября отменили режим чрезвычайного положения, причиной которого стала пандемия коронавируса, говорится в постановлении, опубликованном в Royal Thai Government Gazette. В стране также ликвидировали центр по борьбе с коронавирусом, информировавший жителей о введении и снятии ограничений. Его функции передали Министерству здравоохранения Таиланда.

С 1 октября въезжающим в королевство теперь не нужно предъявлять сертификаты о вакцинации или результаты тестов на COVID-19. Помимо этого, отмечается, что в Таиланде ограниченный запас вакцин, но он удовлетворит потребности населения.

С учетом снятия большинства ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой, правительство Таиланда продолжает рекомендовать в местах массового скопления людей надевать медицинские маски. Те, кто заразился коронавирусом с легкими симптомами, больше не обязаны изолироваться. При этом тем, кто имел близкий контакт с инфицированными, следует самостоятельно наблюдать за состоянием своего здоровья в течение 10 дней.

Ранее все коронавирусные ограничения на въезд снял Египет. С июня посетить страну можно, не предъявляя ПЦР-тест и сертификат о прививке. Мера касается не только туристов, но и египтян. Соответствующее решение было принято по итогам совещания верховного совета кризисного центра по борьбе с эпидемиями страны.