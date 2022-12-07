Маск потерял и вновь обрел титул богатейшего человека в мире

Фото: imago-images.de/Global Look Press

Илон Маск

Владелец SpaceX Илон Маск уступил первое место в списке самых богатых людей мира по версии Forbes владельцу французской транснациональной компании LVMH Бернару Арно, которому принадлежат Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moët & Chandon, Hennessy Chaumet и другие люксовые бренды. Позднее Маск вновь стал самым богатым человеком на планете.

Forbes оценил состояние Маска в $184,6 млрд, а Арно и его семьи — в $185,1 млрд. Позднее состояние Маска выросло до $185,8 млрд, в то время как Арно и его семьи — до $185,5 млрд​​​.

Ранее стало известно, что Маск потерял более $100 млрд за 11,5 месяца. С начала 2021 года, когда активы бизнесмена оценивались в $320,3 млрд, его состояние уменьшилось на 35% — до $209,4 млрд.

До этого сообщалось, что акции компании Маска Tesla упали на 9,2% после решения бизнесмена сократить штат на 10%. Маск, состояние которого оценивалось в $216,8 млрд, потерял $16,9 млрд, несмотря на то что акции Tesla росли в течение четырех недели подряд.