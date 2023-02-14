Малому бизнесу упростят отчетность Минэкономразвития упростит предоставление отчетности для малого бизнеса

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Минэкономразвития намерено упростить малому бизнесу предоставление статистической отчетности, сообщает РБК со ссылкой на законопроект министерства. Вместо многочисленных форм нужно будет отчитываться по исчерпывающему перечню показателей, передавая информацию в личном кабинете на цифровой аналитической платформе предоставления статистических данных. Нововведение позволит сократить время заполнения отчетности до нескольких часов в год и может вступить в силу с 1 января 2024 года.

Как отмечается в пояснительной записке, сложные и трудоемкие формы отчетности, предоставляемые в различные ведомства, требуют существенных трудовых и финансовых затрат на их заполнение и довольно часто меняются. Теперь же предприниматели будут предоставлять отчетность не по формам, а по исчерпывающему перечню показателей, утверждаемому правительством. Показатели для заполнения будут автоматически выбираться из этого списка в зависимости от деятельности фирмы.

По словам заместителя исполнительного директора «Опоры России» Ивана Ефременкова, с предпринимателей должны собирать только те данные, которые невозможно получить в том или ином ведомстве, и только те, которые действительно нужны органам власти.

Как следует из пояснительной записки, перечень будет составлен таким образом, чтобы исключить дублирование данных и максимально убрать ежемесячную отчетность. Кроме того, поправки убирают из закона конкретную периодичность проведения статистических наблюдений за субъектами малого и среднего бизнеса, порядок проведения которых также будет устанавливать правительство.

Ранее представители бизнеса, призванные по мобилизации, были освобождены от необходимости предоставлять обязательную статистическую отчетность во время несения военной службы. Информацию о субъектах предпринимательства, глава которого был мобилизован, будет предоставлять ФНС, что позволит мобилизованным предпринимателям избежать штрафов за непредставление отчетности.