Мобилизованных предпринимателей освободили от статистической отчетности

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Представители бизнеса, призванные по мобилизации, освобождены от необходимости предоставлять обязательную статистическую отчетность во время несения военной службы, сообщается на сайте правительства России. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Информацию о субъектах предпринимательства, глава которого был мобилизован, будет предоставлять ФНС, отмечается в документе. Это позволит мобилизованным предпринимателям избежать штрафов за непредставление отчетности.

Информация о субъектах предпринимательства, где в рамках мобилизации призван единственный учредитель и одновременно руководитель, будет направляться в Росстат Федеральной налоговой службой. Таким образом, сами предприниматели будут избавлены от необходимости предоставлять отчетность во время несения воинской службы, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что страховой стаж мобилизованных, контрактников и добровольцев в период их участия в специальной военной операции на Украине будет засчитываться в двойном размере. Для мобилизованных также продлены сроки предоставления налоговых деклараций и отчетов о движении денежных средств по счетам.

До этого глава департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова сообщила, что с момента начала частичной мобилизации по 30 ноября банки в России реструктуризовали 155 тысяч кредитов мобилизованным гражданам и членам их семей. По ее словам, общая сумма кредитов, по которым были изменены условия, составляет 58,8 млрд рублей.