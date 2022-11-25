«Коммерсант»: бизнес переходит на платежи в даркнете

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Санкции стимулировали развитие финансовых услуг в даркнете, благодаря чему бизнес стал прибегать к платежам через скрытую сеть, пишет «Коммерсант». Эксперты считают, что причиной такой ситуации стали сложности с проведением средств через банки, в том числе из-за отключения их от международных платежных сервисов или отказом контрагентов.

В даркнете возросло число предложений по созданию платежного шлюза для расчетов иностранных потребителей с российскими контрагентами за предоставленные ими товары и услуги, — рассказали опрошенные эксперты.

Аналитики также отмечают, что подобная ситуация связана с неуверенностью малого и макробизнеса в бесперебойном банковском обслуживании в нынешних условиях. По мнению эксперта «РегБлока» Анны Авакимян, наибольший риск заключается во внешнеэкономических операциях.

В опубликованных в даркнете объявлениях предлагается создание цепочки по приему платежей из стран СНГ, Европы и Азии. Чтобы получить услугу, достаточно связаться со специалистом, обговорить условия посредник примет от зарубежного покупателя средства на свою банковскую карту или сим-карту. Как правило, продавцу средства переводятся в криптовалюте, но иногда может быть выплачен и фиат (форма денег, которая выпускается правительством и объявлена законным платежным средством). Комиссия за подобные услуги может превышать 50%.

Ранее Центральный банк России увеличил комиссию до шести рублей за списание денежных средств при трансграничных переводах через систему быстрых платежей (СБП) вне зависимости от суммы перевода, сообщается на сайте регулятора. При этом в публикации говорится, что принимающая сторона за перевод платить не будет. Новое правило будет действовать с 19 декабря 2022 года.