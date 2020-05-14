Клиенты МКБ смогут заказать доставку карты на дом

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Российские предприниматели, у которых есть задолженность по налогам, смогут получить субсидию на зарплаты для сотрудников в размере одного МРОТ на каждого. Однако это станет возможным, если долги будут погашены к моменту подачи заявления. Об этом сообщил руководитель ФНС Даниил Егоров на брифинге в кабмине.

Хочу обратить внимание, что когда мы выявили эту ситуацию, коллеги в правительстве внесли поправку в постановление, и теперь норма звучит так, что налогоплательщик имеет право на субсидию, даже если у...