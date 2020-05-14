Клиенты МКБ смогут заказать доставку карты на дом

Клиенты Московского кредитного банка смогут получить карту на дом. Для этого необходимо до конца мая подать заявку на выпуск карты на сайте кредитной организации, выбрав необходимую опцию бесконтактной бесплатной доставки курьером.
Отмечается, что при оформлении «Москарты» клиенты получат бесплатное обслуживание до конца года и дополнительные бонусные баллы.
Бесконтактная курьерская доставка также действует при оформлении карт «Москварта Black» и «Мир привилегий МКБ BP Club».
Добавьте наши новости в избранные источники