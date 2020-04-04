Современному бизнесу необходимо решать всё больше задач, но каждая из них — это возможность стать совершеннее. Чтобы адаптироваться к новым условиям рынка, таким, как нынешний кризис, компаниям нужны инновационные бизнес-модели.

Любой event-бизнес неизбежно зависит от арендодателей. Даже если все мероприятия проводятся исключительно в выездном режиме, всё равно остаётся необходимость в складировании аппаратуры и реквизита. А для стационарных форматов условия аренды часто становятся настоящей головной болью, особенно в плохой сезон.

Решением может стать процентная ставка по аренде. В этом случае арендатор помещения снижает нагрузку на свою площадку и получает большую маневренность при снижении спроса. Та же система отлично показывает себя и с зарплатами. Сотрудники, получающие не фиксированную ставку, а процент от мероприятий, напрямую заинтересованы в повышении их качества и количества, пояснил NEWS.ru президент федеральной event-сети Станислав Рублёв.

Гибкий формат мероприятий

Event-индустрия в России значительно выросла и эволюционировала за последние десять лет. Потребители стали более требовательными как к уровню комфорта на площадках, так и в целом к качеству сервиса. Современный праздник должен быть многослойным, интерактивным и впечатляющим, независимо от того, на какую аудиторию он рассчитан. Помимо этого, event-предпринимателям стоит задуматься о степени мобильности своих мероприятий. И, конечно, необходимо учиться использовать возможности Интернета, ведь это не только эффективный рекламный канал, но и огромная ниша развлечений, где продуманный интерактив ценится особенно высоко.

Онлайн-предложения

Многие event-предприниматели уже активно внедряют онлайн-форматы в свой обычный репертуар. Как считает Станислав Рублёв, это пригодится не только на время карантина и кризиса: VR-технологии и общая геймификация взаимодействия бизнеса и потребителя неизбежно станут трендом ближайшего десятилетия. Как показывает практика, живые квесты в онлайне способны составить конкуренцию даже рынку компьютерных игр, поскольку обладают собственной спецификой и особенностями, которые недоступны геймерам.

Удаленный офис

Сотрудники на фрилансе могут организовывать функционирование бизнес-процессов, но традиционный офис как основа структуры по-прежнему сохраняет свои преимущества перед разбросанными по всему миру работниками. Эффективным компромиссом в ближайшие годы станет создание удалённого офиса. Физическое помещение требует решения многих задач: аренда, необходимость присутствия всех специалистов в одном месте в одно и то же время, множество сопутствующих документов, каждый из которых стоит денежных и временных затрат.

Облачный офис успешно работает независимо от того, где находится каждый конкретный сотрудник. Это особенно актуально для крупных сетевых компаний, чьи площадки расположены в разных часовых поясах. Компании, которые смогут выстроить иерархию отделов (маркетинга, продаж, SMM и тд.) на «удалёнке» и освоить системы контроля рабочего времени и координации сотрудников (сейчас это позволяют делать современные CRM-системы), получат огромное преимущество в новом десятилетии.

Клиентоориентированность

Маркетологи все реже стараются навязать товар, предпочитая искать тех, кому он действительно нужен, и предлагать сделку в удобный для покупателя момент. Эта тенденция сохранится и будет только увеличиваться. Именно поэтому владельцам event-бизнеса следует уделять большое внимания каждому касанию с клиентом. SMM становится одним из важнейших инструментов общения с аудиторией, привлечения и удержания потребителя.