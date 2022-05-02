«Известия»: в России наблюдается дефицит комплектующих для компьютеров

Ретейлеры и аналитики рассказали «Известиям», что российский рынок электроники начал испытывать дефицит комплектующих для персональных компьютеров. Управляющий партнёр коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко назвал нехватку комплектующих «заметной». Он добавил, что Россия ещё может избежать долгосрочный дефицит, если оперативно будет принято решение о разрешении параллельного импорта.

По компьютерам есть определённый дефицит, и он достаточно заметный, — заявил Самойленко.

В пресс-службе сети магазинов «Ситилинк» в свою очередь признались, что действительно присутствуют «небольшие проблемы» с поставками процессоров и жёстких дисков.

Глава Intel Пэт Гелсингер ранее заявил, что нехватка полупроводников в мире будет сохраняться по меньшей мере до 2024 года. Он отметил, что кризис с поставками обошёлся экономике США в $240 миллиардов. По его словам, индустрия находится «в начале продолжительного периода роста производства полупроводников». Эксперт подчеркнул, что нынешний кризис доказал необходимость создания более устойчивого и географически сбалансированного производства полупроводников.