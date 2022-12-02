Иностранные компании запретили филиалам платить налоги в российский бюджет РБК: иностранные компании запретили филиалам платить налоги в российский бюджет

Фото: Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

Многие российские филиалы иностранных компаний и фирмы с иностранными учредителями, начавшие процедуру ликвидации, сталкиваются с затягиванием этого процесса из-за взаимодействия с налоговыми органами, рассказали эксперты консалтинговой компании «Деловые решения и технологии» (ДРТ), данные которых приводит РБК. Одна из сложностей связана с решением головного офиса за рубежом не платить налоги в российский бюджет.

Как отметили в ДРТ, такие нарушения стали вынужденными для ряда российских «дочек» иностранных компаний. Там напомнили, что за неуплату налогов и непредоставление налоговой декларации их руководству грозит наказание вплоть до уголовного. В этих условиях менеджер группы по разрешению налоговых споров ДРТ Ирина Барчук рекомендовала продолжать подавать отчетность и декларации, где корректно рассчитаны суммы налогов. В этом случае налоговый орган сможет самостоятельно взыскать средства со счетов компании.

Ситуация принципиально меняется, если не подается декларация. В этом случае начислят и штраф за неуплату налогов, и за несдачу декларации. Помимо этого, есть для руководства филиала административная и даже уголовная ответственность в зависимости от суммы недоимки, — предупредила Барчук.

С другой стороны, в некоторых случаях прекращение подачи отчетности может позволить ускорить ликвидацию компании в России. Так, через шесть месяцев после того, как одна из иностранных компаний перестала подавать документы, налоговая исключила компанию из ЕГРЮЛ как бездействующую организацию.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что компания Adidas не заплатила в России налогов на 10 млрд рублей, а также массово сокращает персонал, не выдав зарплату за полгода. Руководитель Центра правопорядка Москвы и области Александр Хаминский после изучения соответствующих финансовых документов обратился в различные инстанции, в том числе к премьеру Михаилу Мишустину.