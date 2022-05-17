Гранты от Росмолодёжи на поддержку бизнеса сравнили с обедом в ресторане

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Грант от Росмолодёжи в размере 50 тысяч рублей можно потратить на «скромный обед» в ресторане на Невском проспекте, заявил председатель правления Ассоциации промышленников и предпринимателей Сергей Фёдоров. По его мнению, любая мера поддержки, которая предполагает выдачу денег на бизнес, является неэффективной, пишет АБН.

На такую сумму можно скромно пообедать в ресторане «Палкинъ» на Невском проспекте, но не в компании, а только с девушкой. Выдавать такие суммы на предпринимательство — глупость. У ведомства, видимо, есть бюджетные деньги, и его руководители думают, как их реализовать, — высказался Фёдоров.

По его мнению, такие гранты неэффективны из-за высокого уровня коррупции в России. Вместе с этим Фёдоров признал, что выдача денег от государства могла бы помочь крупному бизнесу, в то время как малому необходимо дать возможность «свободно развиваться». Он раскритиковал профильные ведомства за «раздачу денег» предпринимателям и призвал прекратить реализацию подобных мер поддержки.

Грант в 50 тысяч можно разве что приложить в виде подорожника к переломанной ноге, — отметила юрист Наталья Горячая.

Ранее руководитель Центра молодёжных инициатив Агентства стратегических инициатив (АСИ) Александр Вайно заявил, что молодёжное предпринимательство существует, и за ним — будущее российской экономики. Он отметил, что за эту сферу в РФ отвечает не одно ведомство и для более качественной работы их необходимо объединить в единую систему.